Uefa Nations League: dopo 300 giorni torna in campo la nazionale italiana che affronta la Bosnia

(PRIMAPRESS) - FIRENZE – Ritorna la UEFA Nations League che questa sera 4 settembre vedrà scendere in campo la nostra Nazionale contro la Bosnia nel match valido per il Gruppo 1 della Lega A. Gli Azzurri che tornano a giocare dopo 300 giorni, quando cioè chiuse il suo cammino di qualificazione ad Euro 2020 con un nettissimo 9-1 imposto all’Armenia. Schierata difronte c’è la Nazionale bosniaca che, nella precedente edizione della competizione, ha invece vinto il Gruppo 3 nella Lega B. Nello stesso raggruppamento, e in contemporanea, andrà in scena Olanda-Polonia con gli Orange alla prima uscita senza Koeman, passato al Barcellona. Nel Gruppo 1 della Lega B si giocheranno Norvegia-Austria e Romania-Irlanda del Nord mentre nel Gruppo 2 si giocheranno Scozia-Israele e Slovacchia-Repubblica Ceca. Nel Gruppo 4 della Lega C andranno in scena Lituania-Kazakistan (ore 18) e Bielorussia-Albania. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna. - (PRIMAPRESS)