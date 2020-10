Trieste: Barcolana con tamponi e Bora prevista per questo weekend

(PRIMAPRESS) - TRIESTE - La 52ma edizione della Barcolana, la “Regata velica più grande del mondo”, secondo un payoff ormai coniato dai media e dalle migliaia di velisti che ogni anno affollano il golfo di Trieste con imbarcazioni di ultima generazione dai design tirati come auto di formula uno ma anche con tranquilli yacht a misura di famiglia, quest’anno dovrà fare i conti con il Covid-19 tanto che gli equipaggi si stanno già sottoponendo ai tamponi per rendere sicuro l’evento. Nell’ultima edizione erano oltre 2.660 le imbarcazioni in acqua partite sull’allineamento con il Faro della Vittoria. Sul golfo di Trieste per Domenica 11 ottobre, il meteo prevede condizioni di maltempo con precipitazioni abbondanti o molto forti e venti di Bora che soffieranno fino a 50 km/h. Il mare sarà molto mosso e dunque non sarà una passeggiata. Chi è abituato invece, a superare anche le condizioni più dure ma sull’asfalto sono le offroad di Jaguar Land Rover che per il settimo anno consecutivo affianca la manifestazione. La presenza dell’azienda britannica sarà celebrata nella Jaguar Land Rover Lounge, allestita nella location più suggestiva di Trieste: Piazza Unità d’Italia, la piazza che affaccia direttamente sul mare, più grande d’Europa. Sarà l’occasione ideale per presentare, in anteprima nazionale, l’attesissima Defender 90, l’esclusivo SUV dallo spirito urbano e dalle dimensioni più ridotte rispetto alla Defender 110, con una silhouette più compatta che la rende perfetta per la city-life. Mentre la Defender 90 sarà in esposizione nell’area della Jaguar Land Rover Lounge, la Defender 110 sarà protagonista di emozionanti “Performance Test Drive” presso un circuito realizzato dal Land Rover Experience Team, nella ex polveriera Montebello, situata su un colle che sovrasta la città di Trieste, in cui si nascondono quelli che un tempo erano vecchi depositi di munizioni, ormai in disuso. Tra i testimonial del marchio britannico per, l’occasione, ci sarà l’olimpionico Vittorio Bissaro, che venerdì pomeriggio, grazie all’iniziativa “Land Rover road to Barcolana”, offrirà uno speciale clinic di vela, di teoria e tecnica in mare, a tre giovani atleti della Classe Optimist, qualificati in vista dei prossimi campionati Europei di classe, in programma a fine ottobre. - (PRIMAPRESS)