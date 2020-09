Tour de France: vince la sesta tappa il kazako Aleksey Lutsenko. La fuga in solitario sul Mont Aigoual

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il kazako Aleksey Lutsenko si aggiudica in solitario la sesta tappa del Tour, Hilly Le Teil-Mont Aigoual, 191 km, davanti allo spagnolo Herrada (a 55"),poi il belga Van Avermaet a 2'17". Il britannico Adam Yates conserva la maglia gialla (gruppo al traguardo dopo 2'52") Una frazione pianeggiante per tre quarti, poi 4 GpM finali con arrivo in salita (ascesa conclusiva di 8,3km al 4%) Vanno in fuga in otto, uno di questi è Lutsenko che resta da solo e arriva al traguardo. - (PRIMAPRESS)