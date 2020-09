Tour de France: si prepara la 16ma tappa dopo la vittoria dello sloveno Pogacar e l'affondamento di Bernal e Quintana

(PRIMAPRESS) - ROMA - La 15ma tappa di Grand Colombier del Tour de France 2020, decreta inaspettatamente la fine dei sogni di gloria di Egan Bernal, che si stacca a 13 km dalla vetta e si perde nelle retrovie, tagliando il traguardo dopo 7'20''. Come da previsioni, le salite del Grand Colombier offrono uno scenario di chi ha mostrato maggiormente i segni della stanchezza come nel caso di Nairo Quintana con lo sguardo perso nel vuoto e l’espressione tirata in viso (arriva dopo 3’50’'). Di contro c’è la performance di Tadej Pogacar. Lo sloveno batte in volata il connazionale Primoz Roglic che, alla vigilia del secondo e ultimo giorno di riposo, dà comunque l'impressione di essere il padrone assoluto di questa Grande Boucle. - (PRIMAPRESS)