Tour de France: l'australiano Caleb Ewan conquista la terza tappa in volata sulla Nizza-Sisteron

(PRIMAPRESS) - NIZZA - Volata vincente dell'australiano Caleb Ewen che fa sua la terza tappa (NizzaSisteron,186km) davanti a Bennett (Irl) e Nizzolo. Alaphilippe resta in giallo. Al via scatta subito il francese Jerome Cousin, prima in compagnia dei connazionali Perez e Cosnefroy (a caccia di punti per la maglia a pois) e poi tutto solo. Lo stesso Perez,fora e, per rientrare in gruppo, cade in discesa e deve ritirarsi (frattura clavicola). Il fuggitivo,vantaggio massimo 3'30",è ripreso dalle squadre dei velocisti ai -16km Poi è volatona con il trionfo di Ewan. - (PRIMAPRESS)