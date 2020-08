Sul circuito di Silverstone, Hamilton vince il Gp di Gran Bretagna davanti a Verstappen (Red Bull).Terza la Ferrari

(PRIMAPRESS) - GRAN BRETAGNA - Hamilton (Mercedes) vince il Gran Premio di Gran Bretagna piazzandosi davanti alla Red Bull di Verstappen e alla Ferrari di Leclerc. Vettel ha concluso la gara al decimo posto seguito da Bottas. La Mercedes aveva conquistato la partenza dalla prima filaPartenza dalla prima fila delle Mercedes. Leclerc allo start conserva il 4° posto dietro a Verstappen. La safety car deve scendere in pista due volte: prima per un contatto tra Magnussen e Albon e poi al 13°giro. In testa sembra non esserci storia, anche se ultimo giro cedono le gomme delle Mercedes. Ma Hamilton riesce però a chiudere la gara sul podio più alto. l’olandese della Red Bull, Verstappen, invece, ha fatto registrare il giro più veloce. - (PRIMAPRESS)