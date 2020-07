Serie A, tra Napoli e Milan finisce 2-2 ma è un pari che serve a poco

foto di Vincenzo Di Monda L’esultanza di Dries Mertens dopo la rete del 2-2

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il pari tra Napoli e Milan al San Paolo serve a poco. Ma le quattro reti, due per parte, che hanno caratterizzato il match danno l’idea di quanto, nonostante la mancanza dei tifosi, le due squadre si siano impegnate a fondo per conquistare l’intera posta in palio. Buona occasione per il Napoli al diciottesimo. Insigne colpisce il palo con un tiro dal limite dell’area. La rete non sarebbe comunque stata validata per la posizione in fuorigioco di Mertens che aveva deviato la staffilata del capitano azzurro. Il gol del vantaggio rossonero arriva al ventesimo del primo tempo, quando Hernandez sfrutta al meglio un passaggio nell’area piccola ad opera di Rebic. Tiro al volo e Opsina battuto. La squadra di Gattuso raggiunge il pari al trentaquattresimo. Punizione di Insigne, Donnarumma interviene in maniera poco efficace e serve involontariamente Di Lorenzo che da pochi passi insacca. Napoli in vantaggio al quarto d’ora della ripresa con Mertens. Donnarumma non trattiene il tiro del bomber belga e la palla finisce in rete. Adesso è la squadra azzurra a comandare le operazioni. Al ventottesimo fallo di Maksimovic su Bonavenura. Per l’arbitro La Penna nessun dubbio. Rigore per i rossoneri e Kessie spiazza Ospina. Negli ultimi minuti della partita squadre ancora in palla, ma ancora imprecise in fase conclusiva. - (PRIMAPRESS)