Serie A: Roma e Juve, un pareggio scoppiettante per 2-2

(PRIMAPRESS) - ROMA - Termina 2-2 la sfida dell'Olimpico fra Roma e Juventus, big match dela seconda giornata di campionato. Un pareggio davvero scoppiettante . Giallorossi ad un passo dal gol al 12', ma Mkhitaryan, tutto solo, tira addosso a Szczesny. Aumenta il pressing la Juve ma passa la Roma. Mani di Rabiot, dal dischetto insacca Veretout (31').Sempre su penalty il pari bianconero (43'):mani Pellegrini, realizza Ronaldo. In contropiede, prima dell'intervallo, ancora Veretout porta avanti la Roma (assist Mkhitaryan). Dzeko sciupone, ma i giallorossi nella ripresa si ritrovano in superiorità numerica per l'espulsione di Rabiot, ma vengono raggiunti da uno splendido colpo di testa ancora di CR7 al 69'. - (PRIMAPRESS)