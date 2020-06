Serie A, il Napoli supera la Spal e mantiene vivo il sogno Champions

foto di Vincenzo Di Monda Callejon realizza la rete del momentaneo 2-1

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Finisce 3-1 al San Paolo e il Napoli, grazie a questo risultato, continua a tenere vivo il sogno di una qualificazione in Champions. Gli azzurri in vantaggio al quarto minuto con Dries Mertens. Fabian Ruiz serve l’attaccante belga, che trova un buco nella difesa ferrarese e batte Letica. Gol convalidato grazie al Var che smentisce una segnalazione di fuorigioco dell'assistente. La Spal raggiunge il momentaneo pareggio al ventinovesimo con Andrea Petagna. Reca crossa in area e l’attaccante della Spal supera Meret di sinistro. Al trentaseiesimo gli uomini di Gattuso nuovamente in vantaggio con Callejon. L’autore del prezioso assist è Elmas che passa palla allo spagnolo pronto a superare Letica. In chiusura di primo tempo, il Var annulla un gol di Insigne per fuorigioco di Mertens.

Nella ripresa da segnalare all’undicesimo una buona occasione per la Spal con Valoti che impegna Mere. Il gol del 3-1 arriva al trentatreesimo della ripresa. Fabian Ruiz con un cross in area favorisce un colpo di testa di Younes, appena subentrato a Callejon, che supera il portiere avversario. - (PRIMAPRESS)