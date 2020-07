Serie A, il Napoli batte la Roma e agguanta i giallorossi al quinto posto

foto di Vincenzo Di Monda Lorenzo Insigne

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Finisce 2-1 al San Paolo tra Napoli e Roma e la squadra partenopea agguanta i giallorossi al quinto posto in classifica. In apertura di match il Napoli prova a sfondare la difesa a cinque attrezzata da Fonseca per frenare gli attacchi azzurri ma non riesce a trovare spazi. Al dodicesimo Fabian Ruiz supera Smalling in area avversaria, Pau Lopez si fa trovare pronto a deviare in angolo. Due minuti più tardi è Zielisky a concludere, ma è ancora il portiere giallorosso ad opporsi. Al minuto 23 prima occasione da gol per la squadra di Fonseca che in contropiede, con Pellegrini, tira a botta sicura. Manolas salva. Al ventisettesimo nuova opportunità per il Napoli. Insigne serve Callejon di precisione in area, il tiro dello spagnolo viene intercettato da Smalling. Ancora cinque minuti è arriva l’occasione oro sulla testa di Milik, traversa piena e Callejon a porta vuota manda il pallone in curva. Nuova azione dei partenopei, protagonista Demme, ma è ancora Lopez a dire di no. I gol tutti nel secondo tempo. Al decimo il Napoli si porta in vantaggio con Callejon che sfrutta al meglio un cross di Mario Rui. La Roma pareggia cinque minuti più tardi con Mkhitaryan, servito da Dzeko ai limiti dell’area partenopea. Tiro di potenza e Meret ko. Al trentasettesimo è Lorenzo Insigne a dare il colpo di grazia alla compagine capitolina. Torna ad incantare con il suo classico tiro a giro, imprendibile per Lopez. - (PRIMAPRESS)