Roma: addio a Claudio Ferretti (77), storica voce di "Tutto il calcio minuto per minuto"

ROMA - Addio a Claudio Ferretti, la storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto' e giornalista Rai. Si è spento ieri sera a Roma all'età di 77 anni. A darne notizia è stata l'azienda di Viale Mazzini che in un messaggio ha ricordato la competenza, la passione e la grande professionalità che lo hanno contraddistinto come grande esempio di giornalista del Servizio Pubblico. Claudio era figlio d'arte, il papà Mario è stato il commentatore delle leggendarie pedalate di Fausto Coppi e tra i conduttori del Tg3 di Sandro Curzi. Tra le sue altre rubriche e trasmissioni di successo, Anni Azzurri e Telesogni. È stato anche autore con Barbara Scaramucci di un apprezzato libro sulla storia della Rai.