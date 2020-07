Porto Cervo: lo Yacht Club Costa Smeralda conferma le regate di settembre dei Maxi e della Swan Cup

(PRIMAPRESS) - PORTO CERVO - Per la stagione velica dello Yacht Club Costa Smeralda arriva la conferma dello svolgimento delle regate di settembre con i tradizionali appuntamenti della Maxi Yacht Rolex Cup e Rolex Swan Cup. Rispetto al passato le regate si svolgeranno con modalità rivisitate dopo l'emergenza sanitaria da coronavirus: le procedure di iscrizione saranno velocizzate attraverso canali digitali, i momenti di briefing e la premiazione - i quali si svolgeranno all'aperto - coinvolgeranno un numero limitato di membri dell'equipaggio in relazione agli spazi. Riguardo i momenti sociali, rispettando il distanziamento necessario, sarà possibile svolgere le tradizionali cene degli armatori presso lo YCCS mentre non sarà possibile organizzare i crew party. Inoltre, si è deciso di cancellare il giorno di riposo durante la Maxi Yacht Rolex Cup che quindi si svolgerà da domenica 30 agosto a venerdì 4 settembre. Ciò permetterà di concentrare la competizione sportiva e di avere due giorni di separazione con la Rolex Swan Cup, minimizzando la presenza contemporanea di equipaggi e imbarcazioni dei due eventi.

Apre la stagione sportiva la Coppa Europa Smeralda 888 (3-5 luglio) mentre il 2 agosto è confermato come da programma il tradizionale Campionato Sociale dello YCCS.