Partenza sprint per la Coppa dei Club di Padel di Msp Italia targata Tap Air Portugal

(PRIMAPRESS) - ROMA – Partenza sprint per la Coppa dei Club di padel, il campionato amatoriale a squadre patrocinato dalla Regione Lazio organizzato dal Settore Padel MSP Italia, l’Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI che per il quarto anno consecutivo è accompagnato dal brand di TAP Air Portugal. Il programma è ripartito con due anticipi dei recuperi della fase a gironi, ma è sabato 27 e domenica 28 che tutti i circoli torneranno a sfidarsi, per poi proseguire a luglio con i playoff e i playout. A settembre sono invece previste le semifinali e la finale regionale, con le due finaliste del tabellone playoff che accederanno alla finale nazionale che si terrà a fine settembre. I campionati riprenderanno anche nelle altre regioni dove l’attività era stata sospesa per il lockdown (Toscana, Emilia-Romagna, Umbria) per completare il tabellone della finale nazionale, alla quale parteciperà di diritto il Pink Padel Club campione uscente. Tutte le gare saranno disputate senza la presenza di pubblico e in osservanza delle linee guida imposte dall’Ufficio Sport del Governo, dalla Regione Lazio e dal protocollo di sicurezza MSP Italia. “La ripresa dell’attività è stata accolta con grande entusiasmo dai club – spiega Claudio Briganti, responsabile nazionale padel MSP Italia - L’impegno dell’organizzazione sarà di rispettare tutte le norme a protezione e sicurezza degli atleti”. Quella del 2020 rimane un’edizione da record: soltanto nel Lazio, infatti, sono ben 75 le squadre partecipanti, numero già maggiore rispetto al record del 2019 (66). Ricchissima la lista dei partner della Coppa dei Club: c’è il binomio Cisalfa-Wilson, ma ci sono anche Acqua Cottorella e British School (la scuola di inglese premierà i finalisti playoff e playout), mentre Sport Club e Corriere dello Sport sono i media partner. Dopo la fortunata esperienza come sponsor alla Vueling Padel Cup MSP, anche per la Coppa Nazionale dei Club ha confermato la sua presenza Bidi Badu, azienda tedesca di abbigliamento sportivo, che in occasione delle finali metterà in premio le sue t-shirt e sacche tecniche. Fa invece il suo ingresso Starvie, uno dei brand leader a livello mondiale nella produzione di racchette e abbigliamento da padel. - (PRIMAPRESS)