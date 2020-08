Nuovo intervento chirurgico per Marc Marquez. Il pilota della Honda non scenderà in pista al Gp di Brno

(PRIMAPRESS) - BARCELLONA - Il pilota della Honda Marc Marquez è stato sottoposto ad un secondo intervento per un problema alla placca di titanio che era stata sistemata nella precedente operazione per ricomporre la frattura dell’omero destro. La placca ora è stata sostituita dall’equipe medica del professor Xavier Mir a a Barcellona. "Ora dobbiamo aspettare 48 ore per capire i tempi di recupero" ha detto Mir. Marquez, dunque, non potrà prendere parte al Gp della Rep.Ceca in programma domenica sulla pista di Brno. - (PRIMAPRESS)