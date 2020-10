Nations League: senza reti il match tra Polonia e Italia (0-0) ma a 5 punti nel gruppo. Mancini tiene in panchina Immobile

(PRIMAPRESS) - DANZICA (POLONIA) - Uno zero a zero tra Polonia e Italia in Nations League che rispecchia una partita che ha visto sprazzi di bel gioco e di incursioni da una parte e dall’altra ma con troppe imprecisioni nel momento di trovare la via del gol. Conquistare un punto contro la Polonia sarebbe stata fondamentale in classifica sull’Olanda. Mancini ha tenuto Immobile in panchina per tutta la partita e forse è stato un errore. L’undici azzurro ha perso almeno tre palle gol clamorose con Chiesa, Pellegrini ed Emerson non riuscendo a bucare la porta di Lewandoswki. Ad ogni buon conto Il girone di Nations League è ancora tutto aperto. - (PRIMAPRESS)