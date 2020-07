Napoli-Udinese 2-1. Al 95' Politano regala la vittoria ai partenopei

Foto di Vincenzo Di Monda L'esultanza di Matteo Politano dopo il suo primo goal in casacca azzurra

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - E' decisivo e regala la vittoria al Napoli il primo gol in maglia azzurra di Matteo Politano che arriva al 95' cioè proprio quando la sfida del San Paolo per la 34esima giornata di Serie A, sembrava ormai destinata al pareggio. Un gran tiro piazzato dal limite dell'esterno porta sul 2-1 il match e dopo due pareggi in fila regala a Rino Gattuso i tre punti e nuovamente l'aggancio al Milan al sesto posto. L'Udinese va in vantaggio a metà primo tempo con De Paul a cui risponde Milik alla mezz'ora, pochi secondi dopo essere subemtrato all'infortunato Mertens. Poche le occasioni nel secondo tempo con una traversa di Zielinski e auto-palo di Koulibaly che salva un goal fatto dai friulano, poi Politano al 95' firma il 2-1 finale per il Napoli. - (PRIMAPRESS)