Moto Gp d’Austria: vince Dovizioso davanti a Mir e Miller su Ducati

AUSTRIA - Nel Gp d'Austria si impone Andrea Dovizioso davanti a Mir (Suzuki) e Miller. Partenza turbo delle Ducati con Miller e Dovi che bruciano Vinales. Perde terreno anche Quartararo. Il pilota della Red Bull, Pol Espargaro va in testa seguito da Dovizioso,Miller e Mir. Al 9° giro brutto incidente per Zarco e Morbidelli con Rossi sfiorato pericolosamente da entrambe le moto.Bandiera rossa e nuovo start con Miller che scappa ancora, inseguito da Dovi e Rins, che cade. Poi sfida a tre, con Mir che beffa Miller nel finale per il secondo posto.