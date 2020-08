Moto Gp d'Austria: la Ktm mette un Red Bull nel motore e parte bene nelle prove libere. Buona la prima di Quartaro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono iniziate le seconde prove libere per il Moto GP d’Austria. Dopo il successo in Repubblica Ceca della KTM, il team della casa motociclista tenta il bis in casa. La Yamaha ha messo a punto le due moto di Quartaro e Vinales che dovrebbero riscattare le prove opache dell’ultima uscita. Nelle prime prove iniziate alle 10, Quartaro ha girato con un ottimo tempo ma a prendere il miglior tempo è stato Pol Espargaro (Red Bull KTM). - (PRIMAPRESS)