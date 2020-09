Lo svizzero Marc Hirshi vince la 12ma tappa del Tour de France a Corrèze

(PRIMAPRESS) - ROMA - Bel successo in solitaria di Marc Hirschi nella dodicesima tappa (ChauvignySerran Corrèze, 218km). Il 22enne di Berna precede di 47" Rolland. Plotone a 2'30", Roglic conserva la maglia gialla nella classifica immutata in vetta. L'azione vincente dello svizzero parte sull'ultima salita, al Suc au May (gpm seconda cat.). Qui lascia sul posto alcuni compagni di una fuga nata sul precedente gpm (Cote de la Croix du Pey) e vola da solo per circa 30 km (4 fino allo scollinamento, poi 26 fra discesa e falsopiano),verso il traguardo. - (PRIMAPRESS)