La sfida del Meazza termina 1-1 tra Milan e Atalanta. Il Crotone festeggia il suo ingresso in Serie A

La sfida del Meazza, fra Milan e Atalanta, termina con un gol per parte. I rossoneri sono sotto di un punto dalla Roma e gli orobici a -5 dalla Juve capolista. La partita si racchiude con il goal del Milan al 14' con una punizione all'incrocio dei pali di Calhanoglu L'Atalanta potrebbe già pareggiare al 26' quando le viene assegnato un rigore per un fallo di Biglia ma Donnarumma para il penalty di Malinovskyi. Il pari dell'Atalanta arriva al 34' con Zapata. Intanto è festa grande per il Crotone promosso in Serie A dopo due stagioni nel campionato cadetto. La squadra calabrese ha vinto a Livorno surclassando i toscani con 5 reti a 1.