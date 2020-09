La "safe zone" di Yas Island sigla il successo dell'Ultimate Fighting Championship di Abu Dhabi

(PRIMAPRESS) - ABU DHABI - La decisione presa da Dana White, il presidente della federazione delle arti marziali miste della Ultimate Fighting Championship, di andare nell’isola di Yas ad Abu Dhabi per disputare l’appuntamento internazionale sportivo in spazi al sicuro dalla pandemia da Covid-19, ha premiato la sua scelta ma anche il coraggio

del Dipartimento Cultura e Turismo di Abu Dhabi.

Per il campionato disputatosi lo scorso luglio, il dipartimento ha favorito la creazione di una ‘safe zone’ per circa 2.500 persone a Yas Island, permettendo la realizzazione delle fight nights più seguite della storia di UFC.

La ‘safe zone’ ha incluso il circuito di Yas Marina, il campo da golf Yas Links, Yas Beach e il Flash Forum, lo spazio polifunzionale al coperto dove si sono svolti i combattimenti. DCT Abu Dhabi prevede ora di mantenere ed estendere questo ambizioso progetto in vista del ritorno del turismo e altri eventi nei prossimi mesi, compreso il Gran Premio di Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi in programma a fine 2020 e che si svolgerà all'interno dell'attuale perimetro dell’area protetta. - (PRIMAPRESS)