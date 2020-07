La Roma si arrende all'Udinese all'Olimpico (0-2) e finisce in dieci per l'espusione di Perotti

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Roma, si arrende in casa ad una sorprendente Udinese che rifila due gol ai giallorossi. Per i friulani sono tre punti preziosi per la salvezza. Subito una sorpresa: c'è Kalinic dal 1' al posto di Dzeko. La gara si sblocca presto: ripartenza di Lasagna che si ritrova il pallone dopo un errore di De Paul e insacca (12'). E lo stesso attaccante potrebbe raddoppiare al 22', ma Mirante e pronto.Tegola Roma al 29': cartellino rosso per Perotti a seguito di un brutto fallo. In dieci,giallorossi avanti lo stesso, Musso para tre volte (una su Under e due su Carles Perez).Al 78' raddoppio di Nestorovsky. - (PRIMAPRESS)