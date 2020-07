La Juventus conquista il 9° scudetto consecutivo e Sarri il suo primo titolo in Italia

(PRIMAPRESS) - TORINO - Alla Juventus arriva il 9° scudetto consecutivo. E’ il 36° totale nella storia bianconera. Si tratta, invece, del primo titolo in Italia per Maurizio Sarri, con due turni di anticipo. Allo 'Stadium' i bianconeri battono la Sampdoria, ormai in posizione di tranquillità (2-0). La partita ha un esordio lento sbloccato da Ronaldo solo al 7' di recupero del primo tempo. L’attaccante juventino va a segno con un gran destro servito da un’assist di Pjanic che finta il cross e lo trova all’altezza del dischetto. Il raddoppio è di Bernardeschi al 67'. CR7 fallisce un rigore incocciando la traversa all'89'. La partita registra anche un infortunio per Dybala. - (PRIMAPRESS)