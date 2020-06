La Juve si aggiudica la finale di Coppa Italia in attesa del match tra Napoli e Inter. L'atmosfera da stadi vuoti

(PRIMAPRESS) - TORINO - La Juve si aggiudica un posto nella finale di Coppa Italia contro la vincitrice tra Napoli e Inter dopo un match senza gol e assente da spettacolo per una ripresa dopo il lockdown che deve ritarare tutte le squadre. Persino Ronaldo ha fatto registrare una prestazione ancora sotto tono e non tanto per aver sbagliato un rigore mandando il pallone sul palo. Certo fa strano anche ai giocatori in campo ritrovarsi in uno stadio deserto dove si riescono ad ascoltare persino l’audio delle riprese televisive in cui i portieri, Donnarumma e Buffon alla sua sesta Coppa Italia, danno indicazioni ai propri compagni di squadra. - (PRIMAPRESS)