La Juve ritrova il ritmo e travolge il Lecce (4-0) con Dybala, Ronaldo, Higuain e De Ligt

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Juventus travolge nella ripresa il Lecce (4-0) e si porta momentaneamente a +7 sulla Lazio in classifica. I bianconeri subiscono l'ottimo avvio dei salentini, vicini al gol con Rispoli e Mancosu. Juve pericolosa con Rabiot. Al 32' episodio chiave: Lucioni ii becca il rosso per un fallo considerato da ultimo uomo su Bentancur. Prima dell'intervallo sciupano Ronaldo e Bernardeschi. Il Lecce prova a resistere, ma al 53' capitola: assist CR7 per Dybala che insacca. Poi tutto facile: a segno Ronaldo (R), Higuain e De Ligt. - (PRIMAPRESS)