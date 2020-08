L'Inter si assicura i quarti dell'Europa League battendo gli spagnoli del Getafe (2-0)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Vola ai quarti di Europa League l'Inter che a Gelsenkirchen liquida, con tanta sofferenza, il Getafe: 2-0. Inizio complicato per i nerazzurri che soffrono l'aggressività del Getafe nei primi 20'. Lautaro ci prova due volte prima del vantaggio Inter: Bastoni per Lukaku che entra in area e firma l'1-0 di sinistro in diagonale (33'). Nella ripresa l'Inter sfiora il raddoppio con Barella e D'Amborsio. Handanovic salva su Mata. Mani in area di Godin,è rigore ma Molina manda a lato (76'). Il 2-0 lo firma all'83' Eriksen appena entrato. - (PRIMAPRESS)