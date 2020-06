L'inter batte la Sampdoria (2-1) nel recupero della 25ma giornata e nel ricordo di Mariolino Corso

(PRIMAPRESS) - MILANO - L'Inter con la fascia a lutto per la scomparsa di Mariolino Corso, uno degli uomini che ha fatto la storia della squadra, ha battuto 2-1 la Samp a San Siro nel recupero della 25.ma giornata. I nerazzurri subito in vantaggio con un' azione travolgente al 10' con un assist di Skriniar per Lautaro, tacco per Lukaku che triangola con Eriksen e batte Audero. Inter ancora in gol al 33', con un'altra giocata corale:da Lukaku in area a Candreva,palla a Lautaro per il facile 2-0. Nel 2° tempo al 63' accorcia la Samp: Colley di testa sulla traversa, palla a Thorsby che supera Handanovic.L'Inter cala,soffre ma tiene botta, finisce 2-1. - (PRIMAPRESS)