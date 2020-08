L’Atalanta esce a testa alta dalla Champions League battuta dal Psg (2-1)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Fino all’ultimo l’Atalanta aveva dato l’impressione di potercela fare a concedersi un pass per la semifinale di Champions League. Una partita condotta fino alla fine con un gol di vantaggio contro il Paris Saint Germain prima gara dei quarti. Poi negli ultimi minuti l'Atalanta viene rimontata 2-1 nel finale dal Psg e dice addio alla Champions League. Pasalic con un preciso esterno sinistro al 27' illude la Dea, che lotta ma crolla nel finale dopo l'ingresso di Mbappé. Marquinhos pareggia all'89', poi Choupo-Moting al 93' non sbaglia il tap-in vincente da pochi passi. I parigini in semifinale affronteranno il 18 agosto la vincente di Atletico-Lipsia. - (PRIMAPRESS)