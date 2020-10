Juve-Napoli non disputata, la Procura della Figc apre un'inchiesta sui protocolli sanitari dei partenopei

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Procura della Federcalcio ha aperto un'inchiesta sulla corretta applicazione da parte del Napoli dei protocolli sanitari validati dal Cts subito dopo la notizia della prima positività di un calciatore azzurro, e nelle ultime ore il capo dell'ufficio, Giuseppe Chinè,ha chiesto copia della corrispondenza tra la Asl, la Regione ed il club. A questo punto si suppone probabile un prolungamento di indagine che farebbe slittare la sentenza prevista a martedì. Il Napoli senza la corretta validazione dal Cts potrebbe perdere la partita a tavolino con il risultato di 3-0 per non essersi presentato in campo contro la Juventus. - (PRIMAPRESS)