Inter pareggio senza grinta con l'Atalanta (2-2) a Verona. Autogol di Dimarco

VERONA - L'Inter non va oltre il pari a Verona (2-2). Nerazzurri scavalcati dall'Atalanta. A match iniziato l'Hellas va subito in vantaggio: lancio di Dimarco per Lazovic che entra in area e batte di potenza Handanovic (2').Inter frastornata, scaligeri pericolosi con Veloso che colpisce il palo interno da fuori (19').Nella ripresa al 49' pareggia Candreva che ribadisce in rete un tiro di Lukaku respinto dal palo.Inter avanti al 55' grazie all'autogol di Dimarco su cross di Candreva. Il definitivo 2-2 lo firma Veloso (86').