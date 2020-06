Il Moto GP riparte il 19 luglio dal circuito spagnolo di Àngel Nieto. Il 13 settembre a Misano

(PRIMAPRESS) - ROMA - La stagione 2020 del MotoGP si rimette in moto domenica 19 luglio sul Circuito de Jerez- Ángel Nieto, in Spagna e sempre nel paese iberico ci sarà un secondo appuntamento il 26 luglio.

Le gare in programma dovranno arrivare a 13 appuntamenti con l’inserimento dei Gran Premi di Stati Uniti (Austin), Argentina (Termas de Rio Hondo), Tailandia (Buriram) e Malesia (Sepang), che al momento non sono ancora stati confermati e che potrebbero portare la stagione fino alla data limite di dicembre.

Ecco il calendario con tutte le date:

19 luglio – GP di Spagna – Circuito de Jerez-Ángel Nieto

26 luglio – GP dell’Andalusia – Circuito de Jerez-Ángel Nieto

9 agosto – GP della Repubblica Ceca – Automodrom Brno

16 agosto– GP dell’Austria – Red Bull Ring – Spielberg

23 agosto – GP della Styria – Red Bull Ring – Spielberg

13 settembre – GP di San Marino e della Riviera di Rimini – Misano World Circuit Marco Simoncelli

20 settembre – GP dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini – Misano World Circuit Marco Simoncelli

27 settembre – GP della Catalunya – Barcelona – Catalunya

11 ottobre – GP di Francia – Le Mans

18 ottobre – GP di Áragon – MotorLand Áragon

25 ottobre – GP di Teruel – MotorLand Áragon

8 novembre – GP d’Europa – Comunitat Valenciana – Ricardo Tormo

15 novembre – GP della Comunità Valenciana – Comunitat Valenciana – Ricardo Tormo - (PRIMAPRESS)