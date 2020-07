Il gran ritorno sulla scena nautica ligure dello storico Yacht Club Tigullio 1916

(PRIMAPRESS) - SANTA MARGHERITA LIGURE - Le sirene delle imbarcazioni in porto suoneranno per celebrare la riapertura, dopo 18 anni dello Yacht Club Tigullio 1916. Venerdì 10 luglio prossimo (ore 18) verrà issato nuovamente sul pennone di uno dei più antichi club nautici italiani, la bandiera con l’effige dell’ancora “ammiragliato” e quella data 1916 che ricorda il suo anno di fondazione quando imperversava ancora una guerra lunga ed estenuante. Al vertice del club due figure di spicco: il presidente Matteo Bassetti, direttore del reparto di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova e Gianfranco Lupattelli, Presidente di Aces Europe, la confederazione di Capitali Europee dello Sport. A sottolineare il glamour con cui verrà accolta la riapertura dello storico Yacht Club, oltre al programma sportivo velico e motonautico ci sarà il ritorno all’iconico Covino di Marco e Riccardo Belloni, protagonisti della ristorazione gourmet targata Zeffirino.

Nel corso della serata il presidente onorario Lupattelli, illustrerà il progetto di candidatura “Recco European Town of The Sport 2022” e “Portofiniadi of Wellness European Community of Sport 2024” che coinvolgerà tutta la regione. - (PRIMAPRESS)