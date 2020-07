Il derby “sigillato” della Mole va alla Juventus che batte il Torino (4-1)

(PRIMAPRESS) - TORINO - Il derby della Mole a porte chiuse ha visto la Juventus travolgere il Torino (4-1). Dybala e Ronaldo hanno fatto la differenza. Il primo apre le marcature con due finte e un sinistro ben piazzato. Cristiano ritrova la via del gol al quarantatreesimo tentativo con una punizione vincente. Per Sarri le brutte notizie arriveranno dal giudice sportivo, che squalificherà De Ligt (ammonito per il mani sul rigore) e Dybala, preso in flagrante da Maresca in una plateale ammonizione. I granata infilano la rete di Buffon con Belotti. - (PRIMAPRESS)