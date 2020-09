Il Bayern Monaco vince la sua seconda Supercoppa Europea (2-1) con il guizzo di Martinez

(PRIMAPRESS) - BUDAPEST - Il Bayern Monaco a Budapest batte 2-1 il Siviglia ai supplementari vincendo così la seconda Supercoppa Europea della sua storia. Partono bene gli andalusi che al 13' passano: Alaba su de Jong, è rigore.Dal dischetto segna Ocampos. Il Bayern pareggia al 34' con Goretzka di piatto su sponda di Lewandowski. Ripresa si apre con una chance per de Jong. Forcing bavarese,ma resta l'1-1. Si va ai supplementari. Neuer e il palo fermano En Nesyri, Poi al 104' il colpo di testa vincente di Martinez per chiudere il match in favore della squadra bavarese. - (PRIMAPRESS)