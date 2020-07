Gp di Stiria in Austria con la doppietta Mercedes e la prestazione da cancellare della Ferrari

(PRIMAPRESS) - AUSTRIA - Secondo GP dell’anno e prima doppietta della stagione per la Mercedes in livrea nera per ricordare la morte dell’afroamericano George

Floyd. Hamilton ha condotto una gara in solitaria, dominando dal primo all’ultimo giro, mentre Bottas ha recuperato negli ultimi giri. "Siamo contenti del risultato, vogliamo continuare lo sviluppo e il lavoro sulla macchina. Abbiamo fatto le prime due gare, ma a Budapest troveremo un circuito completamente diverso, perciò rimaniamo con i piedi per terra”, ha dichiarato il team principal della Mercedes Toto Wolf.

Anche se Wolff resta cauto dopo l’avvio fulminante della stagione, il gap delle W11 rispetto alla concorrenza è evidente e non si può negare nemmeno con tutta l’abilità retorica dimostrata dal team principal della Stella: "Non ho mai visto in F1 un gap così in qualifica, di 1,2 secondi, oggi ha fatto un lavoro fantastico. Abbiamo trovato la correzione dei problemi sul cambio. Sono felice del lavoro della squadra".

Capitolo negativo per le Ferrari. Con l’incidente tra Leclerc e Vettel il team di Maranello ha concluso uno dei GP più brutti degli ultimi tempi.

Esito che ha stupito lo stesso Wolff: ”Non mi aspettavo una Ferrari così, forse un po' diversa nel motore ma non così - ha detto Toto - Oggi non abbiamo visto la loro performance a causa di questo incidente, vedremo a Budapest, è un circuito diverso. Noi vogliamo batterci con Red Bull e Ferrari, con questi grandi marchi. - (PRIMAPRESS)