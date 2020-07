Genova la sportiva: dalla Ocean Race al titolo di Capitale Europea dello Sport 2024

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Ormai appare quasi certo che il gran finale della regata oceanica The Ocean Race si terrà a Genova nel 2023 precedendo di un anno le celebrazioni della città ligure per il riconoscimento di Capitale europea dello Sport 2024 assegnato da Aces Europa. La mitica regata a vela intorno al mondo che si tiene ogni tre anni, sarebbe dovuta partire da Alicante nel 2021 ma è stata spostata a causa della pandemia. Per Genova si tratta di un periodo particolarmente interessante sotto il profilo sportivo perché potrebbe ospitare nel 2021 una tappa della “The Ocean Race Europe” , nuovo evento che starebbero preparando gli stessi organizzatori della Ocean Race. “Dalla tragedia del ponte Morandi alla sua ricostruzione, Genova sembra aver trovato una rinnovata spinta per tornare ad essere una protagonista della scena nautica e sportiva - afferma Gianfranco Lupatelli, presidente di Aces Europe e presidente onorario del risorto Yacht Club Tigullio 1916 appena inaugurato dopo un lungo periodo di inattività - E il riconoscimento a Capitale Europea dello Sport per il 2024 è il giusto coronamento di un grande impegno delle sue istituzioni”. - (PRIMAPRESS)