Fisi: Mondiali di sci di Cortina slitteranno a marzo 2022. L'anticipazione del presidente del Coni Malagò

Oggi la Fisi chiederà il rinvio a marzo 2022 per i Mondiali di sci di Cortina, programmati per il prossimo febbraio. Lo ha annunciato ieri il presidente del Coni, Giovanni Malagò, spiegando che le ragioni sono dovute non all'organizzazione della competizione, ma a come far arrivare tutti in sicurezza: dagli atleti, ai manager, i giornalisti e il pubblico. "Abbiamo pensato fosse più corretto posticipare nel 2022 - ha detto Malagò - ci sarebbero prima a febbraio le Olimpiadi invernali in Cina e poi a marzo i Mondiali in Italia".