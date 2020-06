Figc: oltre ai playoff e playout, tolleranza zero per i club che non osservano le regole di sicurezza sanitaria

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Gioco Calcio (Figc) ha approvato i provvedimenti che dovranno caratterizzare la ripresa del campionato. Ad aver prevalso è la linea che era stata annunciata dal presidente Gabriele Gravina seguo da una maggioranza che non ammetteva repliche. Si va, dunque, verso i playoff e playout e in caso di nuovo stop si farà ricorso all'algoritmo per calcolare la classifica ed emettere in verdetti qualora fosse impossibile riprendere la stagione. Niente blocco delle retrocessioni o formule alternative, come paventato da buona parte dei club in Assemblea alla vigilia del vertice federale di lunedì. Ma ciò che è stato introdotto è anche un principio di tutela nei confronti degli atleti e di chi ruota intorno ai club. Ci sarà, infatti, un’ammenda e, nei casi più gravi, anche l'esclusione dal campionato, per le società che non rispetteranno le norme previste dal protocollo della Federcalcio a tutela della salute e della sicurezza. Il regolamento prevederà il sanzionamento del club a seconda della violazione commessa, in base alla volontarietà e alla portata dell'atto commesso.

La gravità della violazione – come indicato nel comunicato ufficiale – è valutata in funzione del rischio per la salute dei calciatori, degli staff, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori esposti al contagio da COVID-19, nonché dell’accertata volontà di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione. La norma si applica ai fatti commessi nella stagione sportiva 2019/2020. Scatta così la tolleranza zero sul campo di gioco. - (PRIMAPRESS)