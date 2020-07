F1: oggi alle 15.10 il Gran Premio di Stiria in Austria con il favorito Hamilton e le Ferrari sotto tono nelle qualificazioni

(PRIMAPRESS) - AUSTRIA - Sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg dopo il GP d'Austria con cui ha preso il via ufficialmente la nuova stagione della F1 dopo la lunga sosta causata dall'emergenza sanitaria globale legata alla pandemia di coronavirus, oggi sempre in Austria proseguirà la caccia al titolo iridato di Lewis Hamilton e della Mercedes che vestono il ruolo di grandi favoriti anche quest'anno, anche se a trionfare nel debutto stagionale è stato il compagno di scuderia Valtteri Bottas.

Il gran premio di Stiria inizia oggi alle ore 15.10. Dopo il giro di ricognizione sarà dunque questo l'orario in cui si spegnerà il semaforo e i piloti potranno scattare dalla griglia di partenza sul circuito di Spielberg a caccia del secondo successo stagionale. Nella scorsa gara sul Red Bull Ring disputatasi appena una settimana fa ad imporsi è stato Valtteri Bottas che ha tagliato il traguardo davanti al compagno Lewis Hamilton che però, a causa di una penalità di 5 secondi comminatagli per un contatto con Albon, è poi fino al quarto posto. Insieme al finlandese sul podio del GP d'Austria infatti sono saliti il pilota Ferrari Charles Leclerc e il talento della McLaren Lando Norris.

In griglia di partenza tra i primi 5 non c'è nessuna vettura Ferrari che hanno girato male nelle qualificazioni.