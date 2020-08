Europa League: sfida Inter-Shakhatar Donetsk per il pass contro il Siviglia

(PRIMAPRESS) - DÜSSELDORF - Sono trascorsi 10 lunghi anni da quando l'Inter aveva disputato una semifinale europea. Squadra vincente non si cambia e Conte a Düsseldorf contro lo Shakhtar Donetsk schiererà la stessa formazione che ha fruttato le precedenti vittorie. Il tandem Lukaku-Lautaro è stato confermato in attacco e l’undici nerazzurro sarà in campo col classico 4-2-3-1. La sfida tra i due team assegnerà il pass per affrontare il Siviglia in finale.

Ecco le formazioni in campo: INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte. SHAKHTAR DONETSK: Pyatov; Dodò, Krivtsov, Khocholava, Matviyenko; Marcos Antonio, Stapanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes. All. Castro. - (PRIMAPRESS)