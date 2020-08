Europa League: L’Inter travolge gli ucraini del Shakhtar (5-0) ed ora è finale con il Siviglia

(PRIMAPRESS) - DÜSSELDORF - L’Inter sfiderà il Siviglia per la conquista della Europa League. I cinque gol infilati ieri allo Shakhtar sono il via libera per la gran finale di venerdì sera. La partita come traccia il risultato non ha mai avuto storia se non caratterizzato dal dominio dei nerazzurri sugli ucraini. Le doppiette di Lautaro e Lukako ed il gol di D’Ambrosio hanno piegato gli avversari e ora la squadra di Conte nutre la speranza di mettere fine al lungo digiuno durato 11 anni per una coppa europea. - (PRIMAPRESS)