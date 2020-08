Europa League: l'Inter batte il Bayer Leverkusen a Dusseldorf (2-1) e corre in semifinale

(PRIMAPRESS) - DÜSSELDORF - L’Inter supera i quarti di finale dell’Europa League battendo a Dusseldorf il Bayer Leverkusen per 2-1. Partenza sprint per i neroazzurri che vanno in rete al 15? subito forte l'Inter che al 15’ con un tacco di Lautaro per Young che serve Lukaku, la palla finisce poi a Barella che fulmina Hradecky con un esterno destro dal limite. Raddoppio dell’Inter con Lukaku che porta il risultato sul 2-0 (21').Il Bayer accorcia al 24’: azione di Diaby,conclusa in rete da Havertz. - (PRIMAPRESS)