Doppietta di Ibrahimovic al Mapei Stadium del Sassuolo (1-2) e conquista un pass per i preliminari dell'Europa League

(PRIMAPRESS) - MODENA - Il Milan conquista il Mapei Stadium di Sassuolo battendo i nero verdi 2 a 1 ma non è stata una partita facile per la squadra di Ibra perché il Sassuolo è partito molto bene. A freddare gli entusiasmi ci ha pensato Zlatan di testa che al 19’ ha aperto le segnature su cross di Calhanoglu. Ibra sbaglia poi un'altra facilissima inzuccata da due passi. Una manata di Calhanoglu al 42’ fa fischiare il rigore che Caputo trasforma. Nel recupero di partita al 47' arriva il colpo fatale per il Sassuolo con la doppietta di Ibra ancora su servizio di Calhanoglu. - (PRIMAPRESS)