Coppa Italia: Sarri"La condizione fisica non si cambia in 5 giorni. Il Napoli sa esprimersi su alti livelli"

(PRIMAPRESS) - TORINO - La conferenza stampa di oggi di Maurizio Sarri, in vista della discesa in campo domani sera (ore 21) per affrontare il Napoli nella Finale di Coppa Italia all’Olimpico di Roma, si sofferma sulla condizione fisica “non si cambia certo in cinque giorni” dice il tecnico dei bianconeri. “Ho visto un Napoli che ha cercato di andare a prendere gli avversari, poi li ha aspettati più bassi. Vedremo che atteggiamento avranno domani. Il Napoli è una squadra che negli ultimi tempi ed in certe partite sa esprimersi su alti livelli”. Sul ruolo di Dybala in posizione di falso 9: “Non è che con le altre soluzioni diamo grandi punti di riferimento, i ragazzi hanno ampia libertà. Non abbiamo un attaccante centrale tipico, domani vediamo con quale soluzione partiamo”. Ed infine alle domande sulla condizione fisica di Ronaldo: “Penso che abbia giocato come il resto della squadra, fa parte del momento e della condizione fisica ottimale. Il ragazzo è stato generoso. Gli manca l’aspetto qualitativo, ma sta mancando a tutti. Il talento è cristallino. La richiesta difensiva era diversa”.

Dall’altro fronte la squadra partenopea di Rino Gattuso è reduce dal doppio confronto con l’Inter ed ha deciso di fare l’ultimo allenamento a Napoli prima di partire per Roma domani mattina. I bianconeri, invece, dopo la conferenza stampa di oggi raggiungeranno la Capitale. - (PRIMAPRESS)