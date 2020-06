Coppa Italia: il Napoli vince il suo sesto trofeo battendo sui rigori la Juventus

(PRIMAPRESS) - ROMA - Allo stadio Olimpico Il Napoli vince la Coppa Italia piegando la Juventus sui calci di rigore. Dybala e Danilo sbagliano i primi due rigori mentre è l’azzurro Milik a mettere a segno l’ultimo penalty e assegna la coppa alla squadra di Rino Gattuso. Un Napoli che ha trovato il suo ritmo nel secondo tempo avendo diverse occasioni per andare a gol. Un successo meritato per i partenopei che hanno sfilato in silenzio per ritirare la medaglia dalle mani del presidente De Laurentis e da Andrea Agnelli in un clima di grande sportività. - (PRIMAPRESS)