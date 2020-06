Coppa Italia: il Napoli pareggia con l’Inter e va in finale contro la Juventus

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il Napoli è in finale di Coppa Italia e dovrà aff notare la Juventus. Nel match per la finale di Coppa Italia tra Napoli ed Inter, è quest’ultima a mostrare un avvio di partita con un ritmo maggiore. E sono i nero-azzurri ad andare a segno con Eriksen che ha beffato il portiere Ospina. Il danese batte un calcio d'angolo e il pallone finisce direttamente in porta. Non c'è stata alcuna deviazione, Ospina si è fatto sorprendere. Rino Gattuso frusta i suoi dal bordo campo fino all’arrivo del pareggio con un’assist di Ospina che con un lungo lancio invita all’azione Insigne che converge al centro e serve Martens solo davanti ad Handanovic. È pareggio. Il resto della partita nel secondo tempo vedrà gli azzurri stringersi in difesa e lavorando di contropiede sulle fasce laterali. - (PRIMAPRESS)