Continuano i festeggiamenti del Benevento in serie A. La cura di Pippo Inzaghi durata due anni

(PRIMAPRESS) - BENEVENTO - La città sannitica ha di nuovo la sua squadra in serie A. Dopo due anni di remise en form del team con Pippo Inzaghi è arrivata la promozione con sette giornate d'anticipo in un campionato che i giallorossi hanno dominato. Per la matematica promozione bastava un pareggio, ma la vittoria dell’ 1-0 nel derby campano giocato in casa con la Juve Stabia ha dato più colore al successo. Il presidente Vigorito ha chiesto ai tifosi di rispettare le norme antiCovid e di festeggiare dai balconi mentre la squadra sfila per la città, decorata con coreografie giallorosse, a bordo di quattro pullman scoperti. - (PRIMAPRESS)