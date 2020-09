Città dello Sport: presentato al Modena Motor Gallery il Grand Trail di Aces Europe 2021

(PRIMAPRESS) - MODENA - Debutta al Modena Motor Gallery di Fiera di Modena, la seconda edizione del Grand Motor Trail delle Città dello Sport di Aces Europa che partirà da Potenza il prossimo Aprile 2021. A fare da tedofore saranno vetture d’epoca sportive che uniranno in una itinerario le città “virtuose” dello sport che sono state insignite del riconoscimento di City, Town e Community dello Sport 2021 assegnato da Aces Europe e Aces Italia. Le “storiche” divise in gruppi staffetta, percorreranno oltre 2.200 chilometri per consegnare la “winner flag” alle città e alle community di borghi che hanno condiviso politiche a favore dello sport sociale ed inclusivo. Le dieci località premiate per il 2021 sono: Potenza, Segni (RM), Rieti, Terni, Valdichiana Senese (SI), Siena, Sansepolcro (AR), Pontinvrea (SV), Valle del Monte Bianco e Auronzo di Cadore (BL).

“Il Grand Motor Trail di Aces ha come impegno di -connettere- i comuni virtuosi dello sport sociale premiati dalla Federazione delle Capitali Europee dello Sport - spiega il presidente di Aces Italia, Vincenzo Lupattelli - attraverso l’immagine evocativa delle auto storiche fatta d’ingegno e di imprese. A loro è affidato il compito di unire le piazze simbolo delle città premiate attraverso un viaggio nella nostra penisola”. - (PRIMAPRESS)