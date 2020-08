Champions: Napoli battuto 3-1 dal Barcellona esce a testa alta dalla competizione europea

(PRIMAPRESS) - BARCELLONA - Nel ritorno degli ottavi il Napoli perde 3-1 contro il Barcellona e saluta per quest'anno (ed il prossimo, si è qualificato per l'Europa League) la Champions League. Gli azzurri partono bene ma prendono gol alla prima occasione concessa (colpo di testa di Lenglet al 10'). Poi sale in cattedra Messi, che fa 2-0 con una splendida serpentina (23'), si vede annullare una rete (30') e si procura il rigore trasformato da Suarez (46'). Insigne accorcia, inutilmente, sempre dal dischetto. Nel secondo tempo il Napoli domina il Barcellona ma non riesce a concretizzare, segna con Milik di testa ma in fuorigioco e prende un palo con Lozano. Troppo poco per pareggiare i conti con i blaugrana - (PRIMAPRESS)