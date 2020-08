Champions League: la Juventus è fuori. Non è bastato il 2a1 con il Lione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Juve eliminata, ai quarti di Champions passa il Lione. Ai bianconeri non basta la vittoria 2-1 nel ritorno degli ottavi sui francesi allo Stadium. Inizia in salita la gara per la Juve: Aouar giù in area, per Zwayer è rigore. Dal dischetto Depay batte Szczesny col cucchiaio (12'). Al 43' Ronaldo fa 1-1 su penalty (mani di Depay su punizione di Pjanic). Nella ripresa ci pensa Ronaldo con un gran tiro da 25 metri a portare i campioni d'Italia a una rete dai quarti (60'). Ci prova ancora CR7, ma il gol qualificazione non arriva. - (PRIMAPRESS)